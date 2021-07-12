Denizlispor Başkanı Çetin’in yargılandığı rezervasyon kavgası davasına devam edildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile balık halindeki bir restoranın görevlileri arasında 14 Ağustos 2019’da yaşanan "rezervasyon" tartışması ile ilgili davaya devam edilirken, Denizlispor Başkanı Çetin ise duruşmaya katılmadı.

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Baki Ünal, müşteki sanıklar polis memuru Vedat İ, Özer Y, Mehmet K, Ali Çetin’in oğlu Evrim Çetin ve tarafların avukatları katıldı. Tanık olarak ifade veren Necati Bölükbaşı, olay sırasında bir restoranın mutfak kısmında çalıştığını ve gürültü üzerine dışarıya çıktığını söyledi.

Dışarıya çıktığında üzerine tişört olmayan kişinin bağırdığını ve etrafa küfür ettiğini iddia eden Bölükbaşı, "Bu kişi ’Ben Denizlispor başkanıyım. İstediğim masaya otururum’ diye bağırıyor, küfür ediyordu. Sonra olay kapıya kadar gitti. Polisler olaya müdahale etti. Polislere yönelik de çok ağır küfürler etti. Orada polis memurları küfür ve hakaret etmedi. Sadece ekip otosuna bindirmeye çalıştılar. Çok zor anlar yaşadılar. Şahısların alkolü oldukları belliydi" diye konuştu.

Evrim Çetin ise olay yerinde iki trafik polisinin kendilerine biber gazı sıktığını ve olayların yaşadığını savundu. Polislerin kendilerine araç içerisinde de biber gazı sıktığını iddia eden Çetin, ifadeleri doğrultusunda herhangi bir adli işlem yapılmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, diğer taraf ve tanıkların da dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.