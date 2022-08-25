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Denizli’de yolcu otobüsü devrildi
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Asayiş 25.08.2022, 21:51
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Antalya-Muğla karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Antalya-Muğla karayolu üzerinde seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otobüste sıkışan yolcuları itfaiye kurtarma çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesine sevk etmeye devam ediyor.
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