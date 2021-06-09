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Denizli’de tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı öğrenci var
Denizli’de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde tur otobüsü yan devrildi. Kazada yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.
Asayiş 09.06.2021, 18:03
Denizli’de yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde tur otobüsü yan devrildi. Kazada yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla karayolunda yağışın ardından ıslanan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tur otobüsü yan devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda öğrencinin yaralı olduğu belirtiliyor.