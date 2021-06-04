banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk mağdurları isyanda
Elon Musk mağdurları isyanda
Musa Eroğlu ve Melek Mosso enstrümanlarını satışa çıkardı!
Musa Eroğlu ve Melek Mosso enstrümanlarını satışa çıkardı!
Prof. Dr. Alkin: Faizleri düşürmek hata olur
Prof. Dr. Alkin: Faizleri düşürmek hata olur
Sedat Peker'in hedefinde bu sefer Veyis Ateş var!
Sedat Peker'in hedefinde bu sefer Veyis Ateş var!

Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 aracın uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Asayiş 04.06.2021, 01:07
Denizli’de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 aracın uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaza, Pamukkale ilçesi Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 1’i servis minibüsü olmak üzere 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıyor. Meydana gelen trafik kazasında bölgede kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saattir devam ediyor.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 5 yaralının kimlikleri belirlenecek.
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu