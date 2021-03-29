Denizli'de 16 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüş yapan 16 yaşındaki Halil Can İ., kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Sağ ve sol bacağından yaralanan Halil Can İ., bıçak darbelenin ardından 5-6 metre sonra yere yığıldı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANI KOŞTU

Otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Fatma B., durumu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Fatma B. kan kaybını önlerken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BACAĞINI KABLOYLA BAĞLADILAR"

Olaya şahit olan esnaf Vedat Kurt ise “Ayağını kablo ile bağladılar. Sonra ambulans çağırdık, kimin vurduğunu bilmiyoruz sadece bunları gördük.” dedi

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin bıçaklama anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahıs için arama çalışması başlattı.

Kaynak: ensonhaber.com