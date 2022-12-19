Denizlerdeki düzensiz göç sayılarında 2022’de büyük artış

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılında Türk kara sularında gerçekleşen bin 550 düzensiz göç olayında toplam 47 bin 498 düzensiz göçmen yakalandı veya kurtarıldı. Denizlerde toplam 39 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, olaylarda organizatör olduğu değerlendirilen 287 kişi yakalandı. Sayılarda 2021’e kıyasla büyük artış olduğu gözlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da kıyas alındığı 2022 yılının düzensiz göç verileri paylaşıldı. 16 Aralık tarihine kadar olan olayların baz alındığı göç verilerinde geçtiğimiz yıla kıyasla büyük bir artışın olduğu göze çarptı. Açıklanan rakamlara göre 2021 yılında 785 olan düzensiz göç olayı sayısı 2022’de bin 550’ye yükseldi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve ekiplerce kurtarılan göçmen sayısı ise geçtiğimiz yıla kıyasla iki kattan fazla arttı. 2021 yılında 21 bin 875 düzensiz göçmen yakalanır ya da kurtarılırken, 2022 yılında bu rakam 47 bin 498 olarak hesaplandı.

39 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Açıklanan verilerde hayatını kaybeden göçmen sayısında da artış olduğu gözlendi. Yasa dışı göç faaliyetlerinde 2021 yılında 13 düzensiz göçmen hayatını kaybederken 2022 yılında 39 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Yasa dışı göç olaylarını organize ettiği şüphesiyle 2021 yılında 98 organizatör yakalanırken 2022 yılında 287 şüpheli yakalandı.

Müşterek yakalamalar da arttı

Öte yandan, yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerinin müşterek düzenlediği operasyon verileri de bildirildi. Açıklamaya göre, 2021 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 50 düzensiz göç olayında, 2 bin 256 göçmen ve 44 organizatörün yakalandığı bildirilirken, bu sayı 2022 yılında 60 düzensiz göç olayı, 2 bin 556 yakalanan veya kurtarılan düzensiz göçmen ve 66 yakalanan organizatör olarak paylaşıldı.