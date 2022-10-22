Denizi kirleten gemiye 795 bin 175 lira ceza

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye 795 bin 175 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Türk bandıralı Energy 1 isimli geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 795 bin 175 lira para cezası uyguladı. Ekipler daha sonra denizde bariyer önlemleri alarak temizleme çalışmaları başlattı.