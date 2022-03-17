Denizi doldururken yakalandılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firması denize hafriyat döküp doldururken yakalandı. Çevre katliamı yapan firmaya Bodrum Belediyesi ekipleri müdahale ederken, firmanın denize ve kıyıya döktüğü hafriyatları temizleyene kadar inşaat durduruldu.

Gündoğan Küçükbük Mahallesi’nde deniz kenarındaki bir arazide yürütülen inşaat çalışmalarında iş makineleri ve kamyonlarla deniz doldurulmaya başlandı. Tonlarca moloz ve taş yığınını denize döküldüğünü fark eden mahalle sakinleri ve çevreciler, denizin doldurulmasını saniye saniye kayıt altına aldı. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Hafriyat ile denizi dolduran inşaat firmasının kanun dışı çalışması, belediye zabıta ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Firmaya para cezası uygulanırken, söz konusu alan eski haline dönüştürülene kadar firmanın çalışma izinleri iptal edildi.

"Başkan Aras, "Kıyılarımızın tahribatına izin vermeyeceğim"

Kimsenin, doğal alanlarımızı göz göre göre katletmesine izin veremeyeceklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bölge sakinlerinin duyarlılığına teşekkür ederek şunları söyledi; “Bodrum’u korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için verdiğimiz mücadeleden geri durmayacağız. İmar affı beklentisiyle artan kaçak yapılaşma, kaçak hafriyat dökümleriyle doğal bitki örtüsünün yok edilmesi ve kıyılardaki tahribatının önüne geçmek için ekiplerimizle gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küçükbük Mahallesi Kızılburun mevkiinde bir inşaat firması tarafından yapılan doğa tahribatıyla ilgili gereken tüm yasal süreci sonuna kadar kullanacağız. Kıyıdaki hafriyat kalkana kadar çalışmalarına izin vermeyeceğiz”

"Önce ceza kesildi, sonra çalışmalar durduruldu"

Önceki gün, Küçükbük sahilinde denizi dolduran bir inşaat firması hakkında harekete geçen Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede çevreye zarar veren inşaat firması hakkında tutanak tutularak ilgili firmanın inşaat faaliyetleri durduruldu. Bölge sakinlerinin büyük tepkisini çeken olayla ilgili olarak Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ile Belediye Çevre Denetim Birimi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Küçükbük sahilinde dökülen hafriyat ve dolgunun tespitlerinin sürdüğü, yaklaşık 400 kamyon hafriyatın deniz kıyısına döküldüğünü belirlediklerini söyledi.

Özyıldız açıklamasında, “Küçükbük’te özel bir inşaat firmasının yaptığı otel inşaatında kıyıda dolgu yapılmış. Hafriyat dolgusu kıyıya dökülmüş. Bununla ilgili ekiplerimiz çalışmayı durdurdu. Daha sonrasında cezai işlem uyguladık. Ayrıca İl Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza göndermek üzere tutanaklarımızı tuttuk. Bahse konu yerdeki hafriyat kaldırılana kadar da inşaat çalışmasını durdurduk” dedi.