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Denize uçan otomobil, dalgıç yardımı ile kurtarıldı
Arnavutköy’de iki gün üst üste denize otomobil uçtu. Dün gece saatlerinden denize uçan araçlardan bir tanesi sabah saatlerinde dalgıç yardımı ile denizden çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Asayiş 18.04.2022, 17:01
Arnavutköy’de iki gün üst üste denize otomobil uçtu. Dün gece saatlerinden denize uçan araçlardan bir tanesi sabah saatlerinde dalgıç yardımı ile denizden çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy Karaburun Mahallesi balıkçı barınağında geçtiğimiz günlerde içerisinde iki kişi bulunan bir ticari araç denize uçmuştu. Aynı nokta da dün gece saatlerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil daha denize uçtu. Gece saatlerinde denize uçan araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile denizden çıkmayı başarırken otomobil sabah saatlerinde dalgıç ekipleri yardımı ile bağlanarak vinç ile denizden çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.