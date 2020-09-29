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Denize sorti yapan yangın söndürme uçağı heyecanlandırdı

DENİZE SORTİ YAPAN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI HEYECANLANDIRDI

Asayiş 29.09.2020, 17:19
Denize sorti yapan yangın söndürme uçağı heyecanlandırdı

Antalya’da deniz üzerine sorti yapan ve fazla alçaldığı için düşeceği zannedilen uçak vatandaşları korkuttu. Görenlerin cep telefonuyla o anları kayıt altına aldığı uçağın Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşılınca, herkes rahat bir nefes aldı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi sınırları içindeki Lara bölgesinde sahilde büyük bir uçağın denize doğru alçaldığını gören vatandaşlar heyecanlandı. Uçağın denize sorti yaptığı ve yeniden yükselip gözden kaybolduğu anlar cep telefonları tarafından kayıt edildi. Vatandaşları heyecanlandıran uçağın ise Rusya’dan kiralanan amfibi uçak olduğu anlaşıldı. Bir süre deniz üzerinde dolaşan ve sorti yaparak alçak uçuşa geçen uçak bir süre sonra gözden kayboldu.

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