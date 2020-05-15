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Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: 'Babam eve almayacak'

Antalya’da yasak olmasına rağmen falezlerdeki kayalık alana gelerek denize girmek ve spor yapmak isteyen 1’i Alman vatandaşı 5 kişiye polis tarafından cezai işlem uygulandı. Bir genç ise polisi görünce denize atlayıp yüzerek ortadan kayboldu.

Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: 'Babam eve almayacak'

Antalya’da yasak olmasına rağmen falezlerdeki kayalık alana gelerek denize girmek ve spor yapmak isteyen 1’i Alman vatandaşı 5 kişiye polis tarafından cezai işlem uygulandı. Bir genç ise polisi görünce denize atlayıp yüzerek ortadan kayboldu.

15 Mayıs 2020 Cuma 16:06
2007 Okunma
Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: 'Babam eve almayacak'

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki bir otelin arka kısmında bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Türk ve bir yerleşik Alman vatandaşı merdivenlerle inilen kayalık alanda denize girmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çoğunluğu genç olan grubu uyararak yukarı çıkmalarını istedi. Bu sırada gençlerden birisi ceza yiyeceğini anlayınca denize atlayıp yüzerek kaçmaya başladı. Ekipler, gencin yakalanması için bölgeye deniz polisi talep etti. Yasağa uymayan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

"Adama 3 bin lira ceza mı kitleyeyim"

Bu sırada cezaya sinirlenen ve Adanalı olduğunu belirten bir genç, “10 dakika olmadı gelmişim, 3 bin 150 lira ceza yiyeceğim. Babam ‘git ödeyebiliyorsan öde, ödeyemiyorsan bu evde de kalma' diyecek. Adama 3 bin lira ceza mı kitleyeyim” dedi.
Deniz polisinin denizde izini kaybettiren diğer kişiyi arama çalışması sürüyor.

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:08
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