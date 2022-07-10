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Denize giren çocuk boğuldu

Samsun’da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 10.07.2022, 11:51
Denize giren çocuk boğuldu

Samsun’da denize giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra arkadaşları, iskeleden denize atlayan Doğanay Kırçiçek’in kaybolduğunu fark etti. Arkadaşları tarafından sudan baygın halde çıkartılan Kırçiçek, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye vardığında Doğanay Kırçiçek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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