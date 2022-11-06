Denize giren 2 şahıstan biri kayboldu, ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 2 yabancı uyruklu şahıstan biri dalgaların arasında kaybolurken biri yaklaşık 2 buçuk saat sonra kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, kayıp şahsı bulmak için seferber oldu.

Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkiinde denize giren A.A. ve T.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs dalgaların arasında gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahip Güvenlik Dalgıç ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 buçuk saat sonra A.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken ekipler, kayıp olan şahsı arama çalışmalarına devam ediyor. Olaya şahit olan Kamil Özen, “Yaklaşık 2 buçuk saattir sudalar, herhalde yaklaşık 1 saat önce bir kişinin bağırdığını duyduk. Dalgıçlar suya girdi, adam sonrasında yüzerek çıktı” dedi.