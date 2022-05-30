Denize giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti

Küçükçekmece Menekşe Sahili’nde arkadaşlarıyla denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla denize giren 15 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk bir süre sonrada gözden kayboldu. İhbar üzerine sahilde görev yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Martı Timleri, Marmara Boğazlar Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na haber verildi. Çevrede araştırma yapan sahil güvenlik ekipleri, yaklaşık 50 metre açıkta, 4 metre derinliğinde çocuğun bedenine ulaştı.

İsminin Abdurrahman ElŞuveyğ olduğu öğrenilen çocuğun cansız bendeni çıkarıldıktan sonra ambulansla Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan 15 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.