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Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR KADIN, DENİZE DÜŞTÜ. DENİZ POLİSİ TARAFINDAN KURTARILAN KADIN, KIYIYA ÇIKTIKTAN SONRA KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE KÜFÜR YAĞDIRDI.

Asayiş 13.10.2020, 02:00
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Denize düşen alkollü kadın boğulma tehlikesi geçirdi

İzmir’in Konak ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, denize düştü. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın, kıyıya çıktıktan sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre olay 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aşırı alkollü olduğu belirtilen Ş.K. (28), bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Ş.K.’nin denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Gazetecilere küfür etti

Deniz polisi botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret yağdırdı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.

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