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Denizdeki tekneye çakılan paramotor pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı

Denizdeki tekneye çakılan paramotor pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı

Asayiş 05.12.2021, 20:44
Denizdeki tekneye çakılan paramotor pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı

Denizdeki tekneye çakılan paramotor pilotunun son görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Büyükçekmece sahilde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece’den havalanan paramotor henüz bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybederek, deniz kıyısında bağlı tekneye çakıldı. Olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Düşme anına tanık olan vatandaşlar, pilota ilk müdahalenin ardından ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan pilot Mutlu Kazım Özaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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