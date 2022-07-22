Denizdeki kayıp 2 kişiyi bulmak için ROV taraması yapıldı

Balıkesir’de Altınkum sahilinde denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında Sahil Güvenlik tarafından su altı robotu (ROV) ile yapılan çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Sahil Güvenlik, AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Altınkum sahilinde denize açıldıktan sonra kaybolan Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri’yi (43) arama çalışmalarını sürdürüyor. 6 Sahil Güvenlik botu, 3 dalış timi, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 3 kara aracıyla toplam 98 personelin katıldığı arama çalışmalarında ayrıca su altını görüntülemek amacıyla ROV cihazı ve yandan taramalı sonar kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda Edremit Körfezi derinliklerinde ROV ile yapılan çekimlerde görüş kısıtlamasına rağmen ekipler en küçük ipucunu dahi değerlendiriyor. Arama çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.