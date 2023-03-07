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Denizde yaralanan balıkçıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi.

Asayiş 07.03.2023, 00:15
Denizde yaralanan balıkçıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik unsurları tarafından gerçekleştirildi. Karaya çıkartılan yaralı 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

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