Denizde uzun süren kovalamacanın ardından midye avcıları yakayı ele verdi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tekne ile midye avcılığı yapan 2 şahıs, denizde uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca Mevkiinde bulunan iskele civarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisine ulaşan deniz polisi, gece saatlerinde bölgeye intikal etti. Denizde uzun süren kovalamacanın ardından M.S.K. ve M.O. isimli 2 şahıs, ekiplerin karadan desteğiyle yakalandı. Şahıslar hakkında işlem başlatılırken midyeler tekrardan denize boşaltıldı. Midye avcılığında kullanılan tekne ise polis botuna yedeklenerek Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne çekildi.