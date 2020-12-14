Denizde şamandıraya sarılmış halde bulunan şahsı deniz polisi kurtardı

Antalya’da boğulma tehlikesi geçiren ve balıkçı şamandırasına sarılmış halde bulunan adam, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili 3 numaralı plaj açıklarında denizde mahsur kalan bir kişi olduğu ihbarını alan deniz polisi, hemen harekete geçti. İki gündür sağanak yağmur ve fırtınanın etkisinde olan kentte yaklaşık 100 metre açıkta dalgalarla boğuşan adam, balıkçı şamandıralarına tutunmuş halde kendinden geçmek üzereyken bulundu. Hipotermiye girmek üzere olan M.G. polis tarafından bota alınıp, ilk müdahalesi yapıldı. Battaniyeler ile vücut ısısı korunmaya çalışılan M.G., yat limanında hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.