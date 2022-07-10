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Denizde mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu

Kocaeli’de denizde mahsur kalan köpek, Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Asayiş 10.07.2022, 10:21
Denizde mahsur kalan köpeğe itfaiyeden kurtarma operasyonu

Kocaeli’de denizde mahsur kalan köpek, Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sekapark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize köpeğin düştüğünü ve çıkamadığını fark eden yük gemisi çalışanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ihbarda bulundu. İhbarla adrese gelen Kocaeli İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, botla denize açılarak köpeği kurtardı. Köpeği karaya çıkaran ekipler, kontrollerinin yapılması için veteriner hekime götürdü.

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