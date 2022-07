Denizde kaybolan üniversitelinin cansız bedeni üçüncü gününde bulundu

Zonguldak’ta girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının üçüncü gününde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulu’nda Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü’nde öğrenim gören 19 yaşındaki Hasan Can Güney, geçen Perşembe günü liseden arkadaşlarıyla birlikte Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki sahile geldi. Burada serinlemek için denize giren Güney, denizin dalgalı olması nedeniyle suda kayboldu. İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ekiplerinin arama çalışmaları başlattığı Hasan Can Güney’in yakınları da olay yerine gelerek bekleyişini sürdürdü. Denizin dalgalı ve geceleri görüş mesafesinin olmaması nedeniyle arama çalışmaları üç gün sürdü. Bu sabah saatlerinde yeniden başlatan arama çalışmalarında su altı dalgıç ekipleri Hasan Can Güney’in cansız bedenine ulaştı. Kaybolduğu güzergahta bulunan gencin cansız bedeni dalgıçlarca çıkartılarak karadaki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Atatürk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan Güney’in cansız bedeni yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kocaeli’ne gönderilecek. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu morga gelerek gencin ailesine baş sağlığı diledi.