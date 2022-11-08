Denizde kaybolan şahsı ekipler didik didik arıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde kaybolan yabancı uyruklu şahsı arama çalışmaları üçüncü gününde helikopter, tekne ve bot ile devam ediyor. Herhangi bir bulguya rastlayamayan ekipler şahsı denizde didik didik arıyor.

Olay, 6 Kasım günü Karasu ilçesi Akkum mevkiinde meydana geldi. Denize girdikten sonra gözden kaybolan yabancı uyruklu iki kardeşten Achemez A., yaklaşık 2 buçuk saat sonra sağ olarak bulunmuştu. Diğer kardeş Temmot A.’dan (23) ise hala daha haber alınamadı. Kayıp şahıs için bölgede arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekiplerin, karadan arama çalışmalarının yanı sıra helikopter, tekne ve bot ile de destek veriliyor. Şahsın henüz izine rastlayamayan ekipler, denize girdiği bölgenin yakınlarında arama çalışmalarına devam ediyor.