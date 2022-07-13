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Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır’ın bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Asayiş 13.07.2022, 09:25
Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 2 gün önce girdiği denizde kaybolan Yunus Çakır’ın bu sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Olay, 11 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Cebeci Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu’nun ise cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Yunus Çakır için de arama çalışması başlatılmıştı. Bugün sabah 07.30 sıralarında Yunus Çakır’ın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

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