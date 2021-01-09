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Denizde kaybolan gencin ailesine ziyaret
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın ailesinin sahil güvenlik önündeki bekleyişi sürüyor.
Asayiş 09.01.2021, 17:13
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde 11 gün önce botla açıldığı denizde kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın ailesinin sahil güvenlik önündeki bekleyişi sürüyor.AFAD ekipleri tarafından denizde insansız hava aracı desteği ile arama çalışmaları devam eden Ali Nail Gündoğan’ın sahil güvenlik önünde bekleyen babası Cumali Gündoğan’ı bugün Milletvekili Hüseyin Yayman, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Samandağ ilçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık aileye ziyarette bulundu. Milletvekili Yayman ve beraberindekiler, baba Gündoğan’a gencin bulunması için çalışmaların devam edeceğini söyleyerek moral verdiler.
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