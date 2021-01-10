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Denizde kaybolan genci arama çalışmalarında 12. gün
Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 12. gününde de devam ediyor.
Asayiş 10.01.2021, 18:26
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan Ali Nail Gündoğan’ın arama çalışmaları 12. gününde de devam ediyor.Samandağ ilçesi Çevlik Sahili’nde 11 gün önce Ali Nail Gündoğan (23) arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündoğan’ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına 12 gündür aralıksız devam ediyor.
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