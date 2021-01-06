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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ı arama çalışmaların devam ediyor.
Asayiş 06.01.2021, 18:26
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ı arama çalışmaların devam ediyor.8 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına AFAD koordinasyonunda ANDA arama kurtarma ekipleri kıyıdan devam ederken aile gelecek bir haber bekliyor.
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