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Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan’ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın bot ile 1 ay önceki görüntüsü ortaya çıktı.
Asayiş 05.01.2021, 18:10
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan’ın bot ile 1 ay önceki görüntüsü ortaya çıktı.Samandağ ilçesinde 7 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalar devam ederken aile gelecek bir haberi bekliyor. Öte yandan denizde kaybolan Gündoğan’ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı.
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