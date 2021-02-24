Denizde kaybolan Ali için dalgıçlar yine daldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botu ile kaybolan Ali Nail Gündoğan için dalgıçlar arama çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, 56 gün önce Çevlik Sahilinden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için Hatay Büyükşehir Belediyesine İtfaiyesine bağlı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ve İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma timi Çevlik ve Konacak sahilinin derinliklerinde arama yaptı.

Yapılan çalışmada Ali Nail’in izine hala rastlanmadı.