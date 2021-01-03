Son Dakika
Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı. Aile de çalışmalara destek vererek çocuklarını her yerde arıyor.
Asayiş 03.01.2021, 14:07
4
Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı. Aile de çalışmalara destek vererek çocuklarını her yerde arıyor.
Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Çevlik Sahili’nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan’ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizde arama yaparken, aile de çalışmalara kıyıdan destek veriyor.Hatay Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı insansız hava araçları da Ali’nin bulunması için kaldırıldı.
14°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|16
|30
|2. Galatasaray
|15
|30
|3. Gaziantep FK
|15
|28
|4. Beşiktaş
|14
|28
|5. Hatayspor
|15
|27
|6. Fenerbahçe
|14
|26
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|15
|20
|9. Rizespor
|15
|20
|10. Trabzonspor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|17
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Menemen Belediyespor
|16
|19
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|16
|16
|15. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Tottenham
|16
|29
|4. Leicester City
|16
|29
|5. Everton
|16
|29
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|15
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Sevilla
|15
|27
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Real Betis
|17
|20
|10. Cádiz
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|16
|18
|12. Levante
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Real Valladolid
|17
|18
|15. Getafe
|16
|17
|16. Elche
|14
|16
|17. Eibar
|16
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü