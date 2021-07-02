banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den o iddialara yalanlama
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!

Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Bartın’ın İnkumu plajında serinlemek için denize girdiği sırada kalp krizi geçiren Recep Top kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 02.07.2021, 15:30
Denizde kalp krizi geçirdi hayatını kaybetti

Bartın’ın İnkumu plajında serinlemek için denize girdiği sırada kalp krizi geçiren Recep Top kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yurt dışında yaşayan ve tatil için geldiği Bartın’ın İnkumu plajında denize giren 66 yaşındaki Recep Top bir anda fenalaştı. Cankurtaranların yardımıyla sudan çıkarılan Top 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Top’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu