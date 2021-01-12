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Denizde "kafes" ile balık avlarken yakalandılar
Hatay’ın Arsuz ilçesi sahili açıklarında yasadışı kafes yöntemiyle avcılık yapan 2 kişi yakalandı.
Asayiş 12.01.2021, 10:03
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Hatay’ın Arsuz ilçesi sahili açıklarında yasadışı kafes yöntemiyle avcılık yapan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri tarafından drone destekli yapılan denetimlerde Arsuz ilçesi sahili Madenli açıklarında bir teknede bulunan şahısların yasadışı kafes yöntemi ile avcılık yaptığı belirlendi.Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edilen teknede bulunan 2 avcıya Su Ürünleri Kanununa muhalefet etmekten 7 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.
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