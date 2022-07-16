banner528

banner549

banner547

Son Dakika
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar

Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren ve hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2022, 10:47
Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren ve hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren vatandaşlar, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü. Vatandaşlar, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan talihsiz adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Duman (64), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu