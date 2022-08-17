banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Fatma Gül Çevik, Avrupa şampiyonu oldu
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
Savaşan İHA Yarışması nefes kesti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na pankart şoku

Denizde eğlendiği sırada aniden fenalaşan şahıs öldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denizde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada kalp krizi geçiren ve suda çırpınmaya başlayan şahıs müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş 17.08.2022, 21:20
Denizde eğlendiği sırada aniden fenalaşan şahıs öldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde denizde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada kalp krizi geçiren ve suda çırpınmaya başlayan şahıs müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde denizde arkadaşları ile eğlendiği sırada aniden fenalaşan 67 yaşında Şaban Yunaklı, suda çırpınmaya başlayınca çevredekiler tarafından denizden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Şaban Yunaklı, kurtarılamadı. Yunaklı’nın cenazesi, Cide Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yunaklı’nın denizde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
açık