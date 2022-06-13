Denizde bulunan genç kızın cesediyle ilgili detaylar ortaya çıktı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından kaybolan genç kızın cesedi denizde bulunmuştu. Paylaşımın ardından ekiplerin hemen harekete geçtiği, sahilde çantasının bulunduğu yerde kurbağa adamların denizi didik didik aradığı ve cenazeye bu şekilde ulaşıldığı öğrenildi.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Hediye Basum, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak ortadan kayboldu. Paylaşım üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçti.

Önce çanta bulundu

Yapılan araştırmanın ardından genç kızın çantası ve kişisel eşyaları sahil kenarında bulundu. Bunun üzerine devreye hemen Deniz Polisi girdi. Bölgeye gelen kurbağa adamlar, dalgıç kıyafetleri ile bölgeyi didik didik aradı. Saatler süren aramanın ardından Hediye Basum’un cansız bedenine dalgıç polisler ulaştı.

Basum’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.