banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş

Sinop’ta denizde bulunan cesedin, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 ay önce hayatını kaybeden bir vatandaşa ait olduğu ve mezarının sel sularıyla denize sürüklendiği belirlendi.

Asayiş 05.07.2022, 19:44
Denizde bulunan cesedin kimliği tespit edildi: Mezarı ile birlikte sel suları sürüklemiş

Sinop’ta denizde bulunan cesedin, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 14 ay önce hayatını kaybeden bir vatandaşa ait olduğu ve mezarının sel sularıyla denize sürüklendiği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Sinop’ta 2 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından denizden çıkartılan ceset kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerde denizde bulunan cesedin 14 ay önce hayatını kaybeden ve Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Çaykırı köyünde defnedilen Mustafa Aydoğan’a ait olduğu belirlendi. Aydoğan’ın mezarının 27 Aralık’ta sel sularına kapıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu