banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Atlı polisler merak uyandırdı
Atlı polisler merak uyandırdı
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi
‘Altında altın var’ söylentisi höyüğü savaş alına çevirdi

Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesinde Kalecik mahallesinde denizde bulunan cesedin Hasan Kol’a ait olduğu bildirildi.

Asayiş 02.08.2022, 10:05
Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi

Trabzon’un Araklı ilçesinde Kalecik mahallesinde denizde bulunan cesedin Hasan Kol’a ait olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri intikal etti.

Yapılan muayenede sahsın öldüğü belirlenirken cesedin Hasan Kol’a ait olduğu öğrenildi. Hasan Kol’un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu