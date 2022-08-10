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Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Samsun’da serinlemek için denize giren 76 yaşındaki vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 10.08.2022, 17:26
Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Samsun’da serinlemek için denize giren 76 yaşındaki vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Bandırma ilçesinden Samsun’a gelen 76 yaşındaki Selahattin Aktaş serinlenmek Karadeniz’e girdi. Akıntıya kapılan yaşlı adam boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adama sahilde 112 ekipleri müdahale etti. Özel bir hastaneye kaldırılan Selahattin Aktaş’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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