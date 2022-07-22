Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Ankara’dan günü birlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun’da denizde boğulma tehlikesi geçerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle Ankara’dan günü birlik tatil için Samsun’a gelen 19 yaşındaki Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz’de akıntıya kapılıp kayboldu. Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Furkan Yaşar’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.