Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu

Samsun’da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren genç vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp baygın halde hastaneye kaydırıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için girdiği Karadeniz’de boğulma tehlikesi geçiren kimliği belirsiz genç vatandaşlar tarafından baygın halde sudan çıkartıldı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.