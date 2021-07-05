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Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş 05.07.2021, 02:03
Denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ’da denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Kumbağ Mahallesinde gündüz saatlerinde serinlemek için denize giren 16 yaşındaki H.A., iddiaya göre bir sonra suda gözlerden kayboldu. Tehlikeyi fark eden vatandaşların, müdahalesi ile denizden çıkarılan çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen H.A. hayatını kaybetti.
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