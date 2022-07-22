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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 22.07.2022, 22:08
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde plajlar bölgesinde denize giren 2 kız çocuğu, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden aileleri ve çevredeki vatandaşların yardımı ile çocuklar sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli’de bir özel hastaneye kaldırılan G.S.ve E.Z’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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