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Denizaltıları ’MÜREN’ yönetecek

Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN), ilk denizaltılara entegre edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen MÜREN projesinde gelinen aşamayı incelemek için Gölcük tersane komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank, MÜREN sistemini kullanarak torpido simülasyon atışını başarıyla gerçekleştirdi. MÜREN’in deniz kabul testleri tamamlandıktan sonra 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girmesi hedefleniyor.

Asayiş 22.11.2021, 12:19
Denizaltıları ’MÜREN’ yönetecek

Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN), ilk denizaltılara entegre edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen MÜREN projesinde gelinen aşamayı incelemek için Gölcük tersane komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank, MÜREN sistemini kullanarak torpido simülasyon atışını başarıyla gerçekleştirdi. MÜREN’in deniz kabul testleri tamamlandıktan sonra 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine girmesi hedefleniyor.

Bakan Varank, Gölcük Tersanesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkanvekili Ali Görçin, Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürü Emre Dinçer, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı ve diğer görevliler hazır bulundu.

Başarılı simülasyon atışı

Gölcük tersanesi hakkında brifing alan Bakan Varank, inşası devam eden Reis sınıfı 3 denizaltının yer aldığı fabrikada incelemeler yaptı. Bakan Varank, daha sonra liman kabul testleri tamamlanan MÜREN sisteminin ilk entegre edildiği gemi olan TCG Preveze denizaltısını ziyaret etti. TCG Preveze’de TÜBİTAK BİLGEM ekibiyle bir araya gelen Bakan Varank, MÜREN sistemini kullanarak torpido simülasyon atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Tüm fonksiyonları yerli ve milli

Türkiye’nin, 4 Preveze sınıfı denizaltısı bulunuyor. 1990’lı yıllarda hizmete giren bu denizaltılarda menşe ülke savaş yönetim sistemleri kullanılıyor. Türkiye, TÜBİTAK BİLGEM ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ortak projesiyle tüm fonksiyonları milli ve yerli olan MÜREN sistemini geliştiriyor.

MÜREN, 20 farklı sensör, seyir ve silah sistemi ile tam bütünleşik bir savaş yönetim sistemi. Sonar sinyal işleme, komuta kontrol, atış kontrol ve gemi seyrüseferi başta olmak üzere tüm işlevler yerli ve milli olarak hayata geçirebilecek.

Testler devam ediyor

Fabrika kabul testlerinin ardından sistemlerin gemiye entegrasyonu tamamlandı. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra MÜREN’in 2022’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulması hedefleniyor.

Reis sınıfına da entegre edilebilecek

MÜREN; modern ağır torpido atabilme, sensör (sonar, periskop, elektronik destek sistemleri) verileri ile özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi yeteneklere sahip olacak. MÜREN sistemi üzerinden milli torpidoların atış kontrolü sağlanabilecek. MÜREN, yeni nesil olarak kabul edilen Reis sınıfı denizaltılara da entegre edilebilecek. Bu arada, TÜBİTAK BİLGEM, MÜREN ile bütünleşik olarak çalışabilecek iki farklı sonarın da geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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