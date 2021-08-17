Deniz yolu ile kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç emniyet müdürleri tutuklandı

Muğla’nın Datça ilçesinden tekne ile Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçarken yakalanan FETÖ’den ihraç 7’si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir diş tabibi mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan FETÖ’cülerden 8’i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Datça Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan talimat ile Datça ilçesinden tekne ile yasa dışı yollardan Kos Adası’na kaçış hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 10 kişi polis tarafından yakalanmıştı.

Muğla polisi, uzun süredir sahadan aldığı bilgiler doğrultusunda bir grup FETÖ/PDY terör örgütü üyesinin illegal yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisini aldı. Fiziki takibe alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Datça ilçesinde tekneye binince Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda teknede yapılan aramada, silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilmiş, dosyası istinafta bekleyen ve araması bulunmayan eski emniyet müdürleri FETÖ/PDY’den mahkum olmuş O.K., M.Y., A.E., H.H., E.A., M.K., Ü.K. ile ihraç komiser yardımcıları M.H.İ. ve M.Ş. ile silahlı terör örgütüne üye olmaktan meslekten ihraç edilen ve mahkumiyet alan diş tabibi E.N. yakalandı.

Operasyonda, FETÖ/PDY üyelerini illegal yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçısı O.E.S. ile gemi kaptanı B.T. de gözaltına alındı. Muğla KOM Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

10’u ihraç eski emniyet personeli olan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken şüphelilerden 4 yaşında çocuğu olan ve şu anda hamile olduğu öğrenilen kadın ile cezasını daha önce çektiği belirlenen 1 diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen 2 göçmen kaçakçısı ise etkin pişmanlıktan faydalanarak, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.