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Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu

Samsun’da denizde salyangoz toplayan bir kişinin denizde cesedi bulundu.

Asayiş 25.07.2022, 11:28
Deniz salyangozu toplarken denizde cesedi bulundu

Samsun’da denizde salyangoz toplayan bir kişinin denizde cesedi bulundu.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Su Kayağı Tesisi ve kamp yerinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesislerin içinde denizin içinden deniz salyangozu toplayan Mehmet Mumcu (40), görevliler tarafından suyun üzerinde hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve sağlık ekiplerince sudan çıkartılan Mehmet Mumcu’nun öldüğünü tespit etti.

Mehmet Mumcu’nun denizden deniz salyangozu toplayarak satıp geçimini sağladığı öğrenildi. Mumcu’nun cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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