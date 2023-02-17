Deniz Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzede tahliyesine devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesine devam edildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait uçaklar da vatandaşlarımızın tahliyesine hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş ve Adana’da depremden zarar gören vatandaşlarımız, C-235 genel maksat uçağı ile Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı’na tahliye edildi" ifadelerine yer verildi.