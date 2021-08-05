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Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor

Muğla’da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.

Asayiş 05.08.2021, 10:54
Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor

Muğla’da bir haftadır etkili olan yangınlar nedeniyle kara ulaşımı olmayan bölgelerde Deniz Kuvvetleri yangına müdahale ediyor.

Muğla’nın altı farklı bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışması devam ederken, söndürme çalışmalarına Deniz Kuvvetleri de katılıyor. Deniz Kuvvetleri’ne ait çıkarma gemileri Ören Gökova Körfezi, Delikliyol Hisarönü Körfezi ve Marmaris Turunç Mahallesi’nde karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor.
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