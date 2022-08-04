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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Asayiş 04.08.2022, 15:19
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

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