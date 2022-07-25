Deniz kazasında boğulan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde fiber teknenin motor arızası nedeniyle alabora olarak batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri’nin (43) cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesinde 2. Köprü civarından denize açılan Doğukan Onay (25), Hasan Hüseyin Işıktaş (21) ve Sinan Yeniçeri (43) bulunduğu teknenin motorunda arıza meydana geldi. Sürüklenmeye başlayan tekne alabora oldu ve battı. Teknede bulunan Doğukan Onay, başka bir tekne sahibi tarafından kurtarıldı. Gece saatlerinden itibaren başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde Işıktaş’a, 6’ıncı gününde ise Yeniçeri’ye ulaşıldı. Sinan Yeniçeri’nin cenazesi Bursa’da yapılan otopsinin ardında Edremit ilçesi Akçay Mahallesine getirildi. Camiye getirilen Yeniçeri’nin cenazesi başında helallik alındı. Akçay Sakal-ı Şerif Caminde kılınan cenaze namazı ardından Sinan Yeniçeri, kırsal Zeytinli Mahalle mezarlığında sevenlerin gözyaşları ile defnedildi.