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Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı yarın yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında yarın gerçekleştirilecek.

Asayiş 11.05.2022, 16:34
Deniz Aslanı-2022 Tatbikatı yarın yapılacak

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında yarın gerçekleştirilecek.

Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında yarın gerçekleştirilecek. 19 ülkeden 27’si yabancı toplam 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikatın ilk senaryosunda, Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatının kurtarılması icra edilecek. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtarılması gerçekleştirilecek.

Tatbikat için Konak Orduevinde düzenlenen basın brifinginde tatbikatla ilgili bilgi veren Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, normalde 2 yılda bir yapılan tatbikatın Covid-19 salgını nedeniyle en son 2018 yılında yapılabildiğini söyledi.

Tatbikatın, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın katılımıyla yapılacağını ifade eden Tuğamiral Tezel, tatbikatın iki senaryo halinde yapılacağını açıkladı.

Tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile diğer kurum ve komutanlıklara ait acil durum/harekat merkezleri arasındaki koordinasyonu test etmeyi hedeflediğini belirten Tezel, Türk Arama Kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konacağını dile getirerek, "Müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye’nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek de hedeflenmektedir. Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla, her ortamda, 7 gün 24 saat, Türk Arama Kurtarma Bölgesinde ve talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır" dedi.

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